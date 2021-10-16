Бензема рассказал о планах Мбаппе на будущее

Теги реал мадридкарим бенземакилиан мбаппе

Бензема рассказал о планах Мбаппе на будущееФото: инстаграм Мбаппе/Автор неизвестен

Французский форвард мадридского "Реала" Карим Бензема поделился планами нападающего Килиана Мбаппе на будущее.

"Мне нравится играть вместе с Мбаппе в сборной Франции. Может, в будущем будем играть и за один клуб, почему нет?

Нужно с уважением относиться к ПСЖ. Я всегда это говорил, но готов снова повторить: надеюсь, что однажды мы будем играть вместе.

Мбаппе сам так сказал. Он хочет попробовать себе в новой команде, на другом месте. Однажды он будет играть за "Реал". Это лишь вопрос времени", — цитирует Бензема Mundo Deportivo.

Напомним, что контракт Мбаппе с ПСЖ рассчитан до конца нынешнего сезона.

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