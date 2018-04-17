Бензема рассказал о своем отношении к критике

Теги реал мадридкарим бензема

Бензема рассказал о своем отношении к критике

Нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема прокомментировал критику в свой адрес.

"Мне не нравится, когда меня критикуют, если я хорошо сыграл, но не забил. Я играю для тех людей, кто может оценить мою работу на поле. А те, кто приходит на стадион специально, чтобы освистать меня, они будут всегда и я не смогу поменять их мнение. Лучших игроков всегда критикуют. Ведь как-то нужно продавать газеты", - приводит слова Бензема Sport.es.

В нынешнем сезоне 30-летний Бензема провел за "Реал" 33 матча во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 9 результативных передач.

Не пропустите: Зидан: "Бензема хочет забивать голы, но у него есть и другие качества". | http://soccernews.ru 

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