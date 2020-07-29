Бензема рассказал о своем отношении к награде "Золотой мяч"
Форвард "Реала" Карим Бензема рассказал о том, как относится к "Золотому мяча".
Отметим, что в этом сезоне награда не будет вручена из-за сложившейся ситуации с коронавирусом.
"Я с детства думаю об этой награде, но эта мысль не сводит меня с ума. Если ты футболист - то ты задумываешься о "Золотом мяче". Я никогда не пытался определить себя по позиции на поле, я футболист и стараюсь быть лучшим в мире", - цитирует Goal.com Бензема.
Ранее президент "Реала" Флорентино Перес сказал, что 32-летний игрок достоин получить "Золотой мяч".
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|4
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|20
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|9
|Вильярреал
|20
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|Гранада
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|Бетис
|20
|27
|12
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|Осасуна
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|Алавес
|20
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|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
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|20
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|17
|Мальорка
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|Леганес
|20
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