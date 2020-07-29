Бензема рассказал о своем отношении к награде "Золотой мяч"

Теги реал мадридкарим бензема

Бензема рассказал о своем отношении к награде "Золотой мяч"

Форвард "Реала" Карим Бензема рассказал о том, как относится к "Золотому мяча".

Отметим, что в этом сезоне награда не будет вручена из-за сложившейся ситуации с коронавирусом.

"Я с детства думаю об этой награде, но эта мысль не сводит меня с ума. Если ты футболист - то ты задумываешься о "Золотом мяче". Я никогда не пытался определить себя по позиции на поле, я футболист и стараюсь быть лучшим в мире",  - цитирует Goal.com Бензема.

Ранее президент "Реала" Флорентино Перес сказал, что 32-летний игрок достоин получить "Золотой мяч".

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