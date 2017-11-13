Бензема рассказал об обиде на Моуринью

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Бензема рассказал об обиде на Моуринью

Форвард мадридского "Реала" Карим Бензема заявил, что у него испортились отношения с экс-наставником "сливочных" Жозе Моуринью после одной из пресс-конференций "Особенного".

Французский нападающий признался, что затаил обиду на португальского специалиста за сравнение с котом.

Напомним, что Моуринью в 2011 году сказал следующее: "Если у вас есть собака, с ней лучше охотиться. Но если собаки нет, то приходиться охотиться с котом".

По словам Бензема, после этого заявления он потерял уважение к главному тренеру.

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