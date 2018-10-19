Бензема рассматривает только два варианта ухода из "Реала"



Французский нападающий "Реала" Карим Бензема готов уйти из клуба только ради "Манчестер Сити" или ПСЖ, сообщает Mediapart.

По данным источника, эту информацию футболист сообщил одному из журналистов, когда отказался перейти в "Милан" прошлым летом.

В этом сезоне 30-летний Бензема провел за "Реал" 11 матчей во всех турнирах и забил 5 голов. Его контракт с клубом истекает в 2021 году.

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