Бензема: "Реал" будет последним клубом в моей карьере"

Форвард мадридского "Реала" Карим Бензема намерен завершить карьеру в своем нынешнем клубе.

"Я люблю футбол, и мне бы хотелось уйти на пенсию здесь, потому что нет другого клуба, такого как мадридский "Реал". Если тебе нравится играть в футбол, тебе нужно много работать, чтобы остаться здесь. "Реал" станет моим последним клубом", - цитирует 29-летнего нападающего AS.

Напомним, отступные за Бензема выросли до миллиарда евро. | soccernews.ru