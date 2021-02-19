Бензема рискует не сыграть с "Аталантой"

Мадридский "Реал" теряет своего основного нападающего Карима Бензема, утверждает Cope.es.

По информации источника, звёздный француз травмировался, из-за чего не тренировался сегодня с командой.

Участие 33-летнего форварда в субботнем матче с "Вальядолидом" маловероятно, а в игре ЛЧ против "Аталанты" в среду - под вопросом.

В нынешнем сезоне Бензема забил 17 голов и сделал 5 ассистов в 28 встречах в составе "Реала".

Не пропустите: Зидан взбешён из-за переполненного лазарета "Реала". | http://soccernews.ru