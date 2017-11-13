Бензема: "Роналду более эгоистичный футболист, чем я"

Теги реал мадридкарим бенземакриштиану роналду

Бензема: "Роналду более эгоистичный футболист, чем я"
Нападающий "Реала" Карим Бензема рассказал о своих отношениях с форвардом Криштиану Роналду.

"Роналду является более эгоистичным футболистом, чем я, но это нормально. Мы хорошо ладим, мне нравится играть с ним. Меня не беспокоит его эгоизм, так как это идёт на пользу команде", - приводит слова Бензема Marca.

В этом сезоне 29-летний Бензема провел за "Реал" 12 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи. На счету 32-летнего Роналду 8 мячей и 3 голевых паса в 12 поединках.

Не пропустите: У Роналду родился четвертый ребенок. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Рейтинг лучших линий обороны Европы: "Манчестер Сити" - первый, "Наполи" и ПСЖ - в тройке

Рейтинг лучших линий обороны Европы: "Манчестер Сити" - первый, "Наполи" и ПСЖ - в тройке

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 11 31
2 Валенсия 11 27
3 Реал Мадрид 11 23
4 Атлетико Мадрид 11 23
5 Вильярреал 11 20
6 Севилья 11 19
7 Реал Сосьедад 11 17
8 Бетис 11 17
9 Леганес 11 17
10 Жирона 11 15
11 Сельта Виго 11 14
12 Хетафе 11 13
13 Эспаньол 11 13
14 Леванте 11 12
15 Атлетик Бильбао 11 11
16 Депортиво Ла-Корунья 11 11
17 Эйбар 11 8
18 Алавес 11 6
19 Лас Пальмас 11 6
20 Малага 11 4
Полная таблица

топ-5 тегов