Бензема: "Роналду более эгоистичный футболист, чем я"



Нападающий "Реала" Карим Бензема рассказал о своих отношениях с форвардом Криштиану Роналду.

"Роналду является более эгоистичным футболистом, чем я, но это нормально. Мы хорошо ладим, мне нравится играть с ним. Меня не беспокоит его эгоизм, так как это идёт на пользу команде", - приводит слова Бензема Marca.

В этом сезоне 29-летний Бензема провел за "Реал" 12 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи. На счету 32-летнего Роналду 8 мячей и 3 голевых паса в 12 поединках.

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