Бензема: "Роналду - не эгоист на поле"

Теги реал мадридкарим бенземакриштиану роналду

Бензема: "Роналду - не эгоист на поле"Форвард мадридского "Реала" Карим Бензема восторженно высказался о своем партнере по линии атаки в клубе Криштиану Роналду.

"У меня нет слов, когда я слышу имя Криштиану Роналду - есть только одно восхищение. Он - экстраординарный человек. Криштиану - не эгоист на поле, но если он получает мяч, он хочет поразить ворота соперника. В то же время он ассистирует и мне", - заявил 29-летний нападающий.

Напомним, Роналду встретился с президентом ПСЖ. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Кубок Конфедераций?
Все опросы

главное

Выход из тени: "Милан" намерен вернуться в большую игру

Выход из тени: "Милан" намерен вернуться в большую игру

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид 38 93
2 Барселона 38 90
3 Атлетико Мадрид 38 78
4 Севилья 38 72
5 Вильярреал 38 67
6 Реал Сосьедад 38 64
7 Атлетик Бильбао 38 63
8 Эспаньол 38 56
9 Алавес 38 55
10 Эйбар 38 54
11 Малага 38 46
12 Валенсия 38 46
13 Сельта Виго 38 45
14 Лас Пальмас 38 39
15 Бетис 38 39
16 Депортиво Ла-Корунья 38 36
17 Леганес 38 35
18 Спортинг Хихон 38 31
19 Осасуна 38 22
20 Гранада 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов