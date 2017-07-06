Бензема: "Роналду - не эгоист на поле"

Форвард мадридского "Реала" Карим Бензема восторженно высказался о своем партнере по линии атаки в клубе Криштиану Роналду.

"У меня нет слов, когда я слышу имя Криштиану Роналду - есть только одно восхищение. Он - экстраординарный человек. Криштиану - не эгоист на поле, но если он получает мяч, он хочет поразить ворота соперника. В то же время он ассистирует и мне", - заявил 29-летний нападающий.

Напомним, Роналду встретился с президентом ПСЖ. | soccernews.ru