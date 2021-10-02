Бензема сделал громкое заявление о будущем Мбаппе

Теги реал мадридпсжкилиан мбаппекарим бензема

Бензема сделал громкое заявление о будущем Мбаппе

Фото твиттер Килиана Мбаппе

Нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема признался, что форвард ПСЖ Килиан Мбаппе уже определился с клубом, в котором продолжит карьеру.

"Я уверен, что однажды Мбаппе перейдёт в "Реал". Не знаю когда, но это вопрос времени. Он сам сказал мне об этом", - цитирует Бензема L’Equipe.

Напомним, что следующим летом Мбаппе должен стать свободным агентом в связи с истечением контракта с ПСЖ.

В прошедшее трансферное окно "Реал" сделал несколько предложений о трансфере 22-летнего француза, однако получил категорический отказ.

Не пропустите: Кроос высказался о возможном трансфере Мбаппе в "Реал". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Манчестер Юнайтед" потерял очки в матче с "Эвертоном"

"Манчестер Юнайтед" потерял очки в матче с "Эвертоном"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов