Бензема сделал громкое заявление о будущем Мбаппе

Фото твиттер Килиана Мбаппе

Нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема признался, что форвард ПСЖ Килиан Мбаппе уже определился с клубом, в котором продолжит карьеру.

"Я уверен, что однажды Мбаппе перейдёт в "Реал". Не знаю когда, но это вопрос времени. Он сам сказал мне об этом", - цитирует Бензема L’Equipe.

Напомним, что следующим летом Мбаппе должен стать свободным агентом в связи с истечением контракта с ПСЖ.

В прошедшее трансферное окно "Реал" сделал несколько предложений о трансфере 22-летнего француза, однако получил категорический отказ.

Не пропустите: Кроос высказался о возможном трансфере Мбаппе в "Реал". | http://soccernews.ru