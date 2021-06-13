Бензема сказал, что готов на 100%

Теги чемпионат европыфранциякарим бензема

Бензема сказал, что готов на 100%Фото: инстаграм Бензема/Автор неизвестен

Нападающий сборной Франции Карим Бензема заявил, что уверен в своей готовности к Евро-2020 на 100%.

"Я в порядке, вернулся в общую группу в субботу. Болевых ощущений нет, я не думал о том, что могу пропустить Евро. Сначала было очень больно, но это всего лишь ушиб. В товарищеской игре с Болгарией было необязательно оставаться на поле после этого ушиба, так что я решил попросить замену. У нас в сборной прекрасный медицинский штаб, все было сделано очень быстро. Сейчас чувствую себя отлично и готов к турниру на 100 процентов", — приводит Telefoot слова Бензема.

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