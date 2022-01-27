Бензема сможет сыграть против "Атлетика"

Фото: инстаграм Карима Бензема/Автор неизвестен

Французский нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема близок в возвращению в строй после травмы, сообщает El Golazo de Gol.

По сведениям источника, форвард сможет сыграть в матче 1/4 финала Кубка Испании против "Атлетика". Встреча состоится 2 февраля.

В нынешнем сезоне 34-летний Бензема провел за "Реал" 28 матчей во всех турнирах, забил 24 гола и отдал девять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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