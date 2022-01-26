Бензема сообщил, что его травма не носит серьезного характера
Фото: инстаграм Бензема\Автор неизвестен
Травма французского нападающего мадридского "Реала" Карима Бензема, которую он получил в матче против "Эльче" (2:2) в 22-м туре Ла Лиги, оказалась несерьезной.
Как сообщает журналист Серхио Киранте, Бензема сказал своему окружению, что его травма не носит серьезного характера.
По информации источника, сегодня, как и вчера, он провел 4 часа с физиотерапевтами на базе клуба в "Вальдебебас".
Отмечается, что в королевском клубе сообщают, что ему в итоге не будут делать МРТ.
В нынешнем сезоне Бензема сыграл в 21-м матче в рамках Ла Лиги, в которых забил 17 голов и отдал 7 результативных передач.
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