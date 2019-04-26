Бензема сравнялся с Бутрагеньо по числу сыгранных матчей за "Реал"

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Бензема сравнялся с Бутрагеньо по числу сыгранных матчей за "Реал"

Нападающий "Реала" Карим Бензема провёл 463-й матч в составе мадридской команды.

Француз отыграл все 90 минут в поединке 34-го тура Примеры против "Хетафе" (0:0).

По числу сыгранных матчей 31-летний футболист вышел на 16-е место в истории королевского клуба, сравнявшись с легендарным Эмилио Бутрагеньо.

В 463 играх за "Реал" Бензема забил 222 гола и сделал 123 ассиста.

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