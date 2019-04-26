Бензема сравнялся с Бутрагеньо по числу сыгранных матчей за "Реал"
Нападающий "Реала" Карим Бензема провёл 463-й матч в составе мадридской команды.
Француз отыграл все 90 минут в поединке 34-го тура Примеры против "Хетафе" (0:0).
По числу сыгранных матчей 31-летний футболист вышел на 16-е место в истории королевского клуба, сравнявшись с легендарным Эмилио Бутрагеньо.
В 463 играх за "Реал" Бензема забил 222 гола и сделал 123 ассиста.
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|Реал Мадрид
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|65
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|Хетафе
|34
|55
|5
|Севилья
|34
|55
|6
|Валенсия
|34
|52
|7
|Атлетик Бильбао
|34
|49
|8
|Алавес
|34
|46
|9
|Эспаньол
|34
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|10
|Бетис
|34
|43
|11
|Реал Сосьедад
|34
|41
|12
|Леганес
|34
|41
|13
|Эйбар
|34
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|Вильярреал
|34
|39
|15
|Леванте
|34
|37
|16
|Сельта Виго
|34
|36
|17
|Реал Вальядолид
|34
|35
|18
|Жирона
|34
|34
|19
|Уэска
|34
|29
|20
|Райо Вальекано
|34
|28