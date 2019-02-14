Бензема сравнялся с лидером Примеры по числу голов в 2019 году

Французский нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема отметился голом в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Аяксом" (2:1).

Этот гол стал для француза восьмым в 2019 году во всех турнирах. По этому показателю он сравнялся с лидером по числу голов в этом году в Примере - форвардом "Барселоны" Лионелем Месси.

В нынешнем сезоне 31-летний Бензема провел за "Реал" 38 матчей во всех турнирах, забил 19 мячей и отдал семь голевых пасов. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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