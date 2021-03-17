Бензема стал 5-м футболистом в истории, забившим 70 голов в Лиге Чемпионов. Он приблизился к легенде "Реала"

Французский нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема забил свой 70-й гол в Лиге Чемпионов.

Юбилейный гол француз забил в ответном матче 1/8 финала с "Аталантой" (2:1). Бензема стал пятым футболистом в истории, забившим 70 голов в турнире. Ранее подобное достижение покорялось Раулю (71), Роберту Левандовски (72), Лионелю Месси (120) и Криштиану Роналду (134).

В нынешнем сезоне 33-летний Бензема провел за "Реал" 31 матч во всех турнирах, забил 21 гол и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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