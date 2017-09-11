Бензема стал четвертым вице-капитаном "Реала"



Нападающий "Реала" Карим Бензема получил статус четвертого вице-капитана, сообщает Marca.

Эта должность перешла к футболисту от покинувшего команду защитника Пепе.

Напомним, что капитаном "Реала" является Серхио Рамос, его первым заместителем является Марсело, а третьим - Криштиану Роналду.

Напомним, что 29-летний Бензема выступает за "Реал" с 2009 года.

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