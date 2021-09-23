Бензема стал десятым игроком с 200 голами в Ла Лиге

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Бензема стал десятым игроком с 200 голами в Ла Лиге

Фото твиттер "Реала"

Нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема достиг юбилейной бомбардирской отметки в рамках чемпионата Испании.

После дубля в ворота "Мальорки" (6:1) в активе звёздного француза стало 200 голов в матчах Ла Лиги.

33-летний форвард "сливочных" стал десятым игроком в истории турнира с таким показателем по забитым мячам.

Напомним, что Бензема выступает за "Реал" с лета 2009 года.

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