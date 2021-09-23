Бензема стал десятым игроком с 200 голами в Ла Лиге
Фото твиттер "Реала"
Нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема достиг юбилейной бомбардирской отметки в рамках чемпионата Испании.
После дубля в ворота "Мальорки" (6:1) в активе звёздного француза стало 200 голов в матчах Ла Лиги.
33-летний форвард "сливочных" стал десятым игроком в истории турнира с таким показателем по забитым мячам.
JUGADORES CON 200+ GOLES EN LA LIGA— MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) September 22, 2021
473 MESSI
311 CRISTIANO
253 ZARRA
234 HUGO SANCHEZ
228 RAÚL
227 DI STEFANO
221 CÉSAR
219 QUINI
211 PAHIÑO
200 BENZEMA
Напомним, что Бензема выступает за "Реал" с лета 2009 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14