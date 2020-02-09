Бензема стал лучшим ассистентом в истории "Реала"

Форвард "Реала" Карим Бензема вошел в историю мадридского клуба, став самым лучшим ассистентом клуба за все время. Об этом информирует твиттер Footballogue.

[#Stat] Karim Benzema marque un peu plus l’histoire du Real Madrid en devenant le meilleur passeur du club



132 passes décisives



LÉGENDE✨ pic.twitter.com/J9lJ8nchcx — Footballogue⭐️⭐️ (@Footballogue) February 9, 2020

В матче 23-го тура с "Осасуной" (1:4) футболист сделал 132-й ассист за "сливочных". Также в 495 матчах за "Реал" Бензема забил 240 голов

32-летний футболист выступает в мадридском клубе с 2009 года.

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