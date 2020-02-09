Бензема стал лучшим ассистентом в истории "Реала"
Форвард "Реала" Карим Бензема вошел в историю мадридского клуба, став самым лучшим ассистентом клуба за все время. Об этом информирует твиттер Footballogue.
[#Stat] Karim Benzema marque un peu plus l’histoire du Real Madrid en devenant le meilleur passeur du club— Footballogue⭐️⭐️ (@Footballogue) February 9, 2020
132 passes décisives
LÉGENDE✨ pic.twitter.com/J9lJ8nchcx
В матче 23-го тура с "Осасуной" (1:4) футболист сделал 132-й ассист за "сливочных". Также в 495 матчах за "Реал" Бензема забил 240 голов
32-летний футболист выступает в мадридском клубе с 2009 года.
А еще: "Реал" разгромил "Осасуну", одержав пятую победу подряд в Примере| http://soccernews.ru
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|2
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|19
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|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
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|5
|Хетафе
|20
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|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14