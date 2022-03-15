Фото твиттер "Реала"

Нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема достиг отметки в 413 забитых мячей за карьеру.

Напомним, что в понедельник форвард "сливочных" оформил дубль в игре с "Мальоркой" (3:0).

Бензема стал лучшим бомбардиром в истории французского футбола, обогнав Тьерри Анри, в активе которого 411 голов.

При этом Бензема отличился 413 раз в 844 матчах, а Анри - 411 раз в 917 матчах.

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