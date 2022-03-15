Бензема стал лучшим бомбардиром в истории французского футбола
Фото твиттер "Реала"
Нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема достиг отметки в 413 забитых мячей за карьеру.
Напомним, что в понедельник форвард "сливочных" оформил дубль в игре с "Мальоркой" (3:0).
Бензема стал лучшим бомбардиром в истории французского футбола, обогнав Тьерри Анри, в активе которого 411 голов.
При этом Бензема отличился 413 раз в 844 матчах, а Анри - 411 раз в 917 матчах.
Не пропустите: Бензема прокомментировал свою результативность в "Реале". | http://soccernews.ru
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|Команда
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|Атлетико Мадрид
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|4
|Севилья
|20
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|20
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|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
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|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
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|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
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|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14