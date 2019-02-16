Бензема стал лучшим игроком "Реала" в январе

Форвард "Реала" Карим Бензема стал лучшим игроком клуба в январе. Об этом сообщает Marca.

Футболист получил награду Mahou Cinco Estrellas по итогам голосования.

Среди финалистов также были Лука Модрич, Винисиус, Каземиро и Серхио Рамос.

"Реал" занимает 2 место турнирной таблицы Примеры, отставая от лидирующей "Барселоны" на 6 баллов.

Банзема в текущем сезоне участвовал в 23 матча, отметившись 10 голами и 3 ассистами.

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