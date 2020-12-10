Бензема стал пятым игроком, забившим 50 голов на групповом этапе ЛЧ

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Бензема стал пятым игроком, забившим 50 голов на групповом этапе ЛЧ

Благодаря дублю в матче с менхенгладбахской "Боруссией" нападающий "Реала" Карим Бензема довёл число своих голов на групповом этапе Лиги Чемпионов до 50.

Как сообщает Opta, звёздный француз стал только пятым игроком, которому покорился данный рубеж.

До Бензема подобное удавалось лишь Руду ван Нистелрою (50), Раулю (53), Криштиану Роналду (67) и Лионелю Месси (71).

Не пропустите: Бензема повторил клубный рекорд "Реала". | http://soccernews.ru
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