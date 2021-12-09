Бензема сыграет в мадридском дерби

Теги реал мадридкарим бенземаатлетико мадрид

Бензема сыграет в мадридском дербиФото: инстаграм Бензема/Автор неизвестен

Французский нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема может успеть восстановиться от повреждения подколенного сухожилия к матчу с "Атлетико" в Ла Лиге.

Как сообщает журналист Серхио Киранте, Бензема сможет сыграть в мадридском дерби в воскресенье. Отмечается, что он сказал персоналу королевского клуба о том, что чувствует себя хорошо.

Напомним, что в начале матча 16-го тура Ла Лиги против "Реал Сосьедада" (2:0) Бензема был заменен из-за травмы. Игра между "Реалом" и "Атлетико" в 17-м туре Примеры пройдет уже в это воскресенье. Начало встречи запланировано на 23:00 (мск).

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