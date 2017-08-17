Бензема удвоил преимущество "Реала"

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Бензема удвоил преимущество "Реала"Форвард мадридского "Реала" Карим Бензема стал автором второго гола в ответном матче за Суперкубок Испании в ворота каталонской "Барселоны".

Напомним, первый мяч на свой счет записал Асенсио. | soccernews.ru

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