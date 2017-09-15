Бензема: "Уход из "Реала"? Если я играю в стартовом составе, зачем куда-то уходить?"

Форвард мадридского "Реала" Карим Бензема высказался о своем возможном уходе из клуба.

"Уход из "Реала"? Если я регулярно играю в стартовом составе своей команды , зачем мне нужно уходить в какой-то другой клуб? ", - приводит слова 29-летнего нападающего королевского клуба El Mundo Deportivo.

Напомним, Бензема высказался о трансфере Неймара. | soccernews.ru