Бензема: "Уход из "Реала"? Если я играю в стартовом составе, зачем куда-то уходить?"

Теги карим бенземареал мадрид

Бензема: "Уход из "Реала"? Если я играю в стартовом составе, зачем куда-то уходить?"Форвард мадридского "Реала" Карим Бензема высказался о своем возможном уходе из клуба.

"Уход из "Реала"? Если я регулярно играю в стартовом составе своей команды, зачем мне нужно уходить в какой-то другой клуб?", - приводит слова 29-летнего нападающего королевского клуба El Mundo Deportivo.

Напомним, Бензема высказался о трансфере Неймара. | soccernews.ru

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