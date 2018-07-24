Бензема - уникален: только француз остался в "Реале" со времён возвращения Флорентино Переса

В 2009 году Флорентино Перес после возвращения на пост президента "Реала" совершил трансферов на 254 миллиона евро.

Тогда "Реал" приобрел Криштиану Роналду, Карима Бензема, Кака, Хаби Алонсо, Эстебана Гранеро, Альваро Арбелоа, Эсекьеля Гарая и Рауля Альбиоля.

Однако стоит отметить, что из всех этих футболистов в настоящее время в "Реале" остался только Бензема и следующий сезон станет для француза десятым в футболке мадридского клуба.

В последнее время СМИ сообщали о возможном трансфере Бензема в "Милан" и "Наполи", однако француз опроверг все эти слухи и готовится произвести впечатление на нового наставника "Реала" Хулена Лопетеги.

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