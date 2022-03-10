Бензема установил ещё один рекорд ЛЧ

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Бензема установил ещё один рекорд ЛЧ

Фото твиттер "Реала"

Нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема стал автором уникального достижения, сообщает официальный твиттер УЕФА.

Француз - первый футболист в истории Лиги Чемпионов, забивавший на протяжении 18 календарных лет.

34-летний форвард впервые отличился в главном еврокубке в 2005 году в составе "Лиона", а накануне записал в свой актив первые голы в 2022 году - хет-трик в ворота ПСЖ (3:1).

Напомним, что Бензема также стал самым возрастным автором хет-трика в истории ЛЧ.

Не пропустите: Бензема - второй легионер в истории "Реала", вышедший 500 раз в стартовом составе. | http://soccernews.ru
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