Бензема установил личный рекорд
Фото: твиттер Карима Бензема/Автор неизвестен
Французский нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема впервые в карьере забил более 40 голов за сезон.
Форвард отличился 36 голами за "Реал", а также пять раз забил за сборную Франции. Для этого ему понадобилось провести в сумме 42 матча.
Напомним, что контракт 34-летнего Бензема с "Реалом" действует до лета 2023 года.
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|20
|33
|6
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|Валенсия
|20
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|Атлетик Бильбао
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|Вильярреал
|20
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|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
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|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
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|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
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|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
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|Сельта Виго
|20
|16
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|Эспаньол
|20
|14