Бензема установил личный рекорд

Фото: твиттер Карима Бензема/Автор неизвестен

Французский нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема впервые в карьере забил более 40 голов за сезон.

Форвард отличился 36 голами за "Реал", а также пять раз забил за сборную Франции. Для этого ему понадобилось провести в сумме 42 матча.

Напомним, что контракт 34-летнего Бензема с "Реалом" действует до лета 2023 года.

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