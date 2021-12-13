Бензема установил личный рекорд результативности в "Реале"

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Бензема установил личный рекорд результативности в "Реале"

Фото твиттер "Реала"

Нападающий Карим Бензема достиг отметки в 36 забитых мячей в составе мадридского "Реала" за 2021 год.

Как сообщает Opta, это личный рекорд результативности 33-летнего футболиста.

Ранее наивысшим достижением француза было 35 голов за "сливочных" в 2019 календарном году.

Напомним, что Бензема проводит 13-й сезон в футболке "Реала".

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