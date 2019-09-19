Бензема установил рекорд Лиги Чемпионов

Форвард мадридского "Реала" Карим Бензема вписал своё имя в историю Лиги Чемпионов.

31-летний футболист установил рекорд турнира по числу проведённых матчей среди французов.

Игра против ПСЖ (0:3) стала для него 113-й в рамках ЛЧ. В этих поединках нападающий забил 60 голов и сделал 25 ассистов.

Напомним, что Бензема защищает цвета "Реала" с 2009 года, а до этого он выступал за "Лион".

Не пропустите: "Реал" завершил матч против ПСЖ без единого удара в створ. Последний раз такое было в Лиге Чемпионов сезона-2003/04. | http://soccernews.ru