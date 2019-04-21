Бензема установил рекорд "Реала"

Французский нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема отметился хет-триком в матче 32-го тура чемпионата Испании с "Атлетиком" (3:0).

Благодаря этому француз забил восемь последних голов "Реала". Это первый случай в истории клуба.

Ранее форвард отличился в матчах с "Леганесом" (1:1), "Эйбаром" (2:1), "Валенсией" (1:2) и "Уэской" (3:2).

Всего в этом сезоне 31-летний Бензема провел 33 матча в Примере, в которых забил 21 гол и сделал 6 голевых передач.

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