Бензема установил рекорд "Реала"

Французский нападающий "Реала" Карим Бензема установил рекорд мадридского клуба по числу проведенных матчей среди иностранных игроков.

Матч 13-го тура чемпионата Испании с "Атлетиком" стал для Бензема 528-м в составе королевского клуба. По этому показателю он превзошел достижение бразильского защитника Роберто Карлоса (527).

32-летний Бензема выступает за "Реал" с 2009 года. Форвард забил 257 голов и отдал 138 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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