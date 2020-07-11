Бензема установил вечный рекорд Примеры

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Бензема установил вечный рекорд Примеры

Нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема стал автором рекорда, который нельзя превзойти, а можно только повторить.

32-летний француз - первый игрок в истории Примеры, который забивал и ассистировал во всех месяцах календарного года.

Напомним, что Бензема отличился голом и результативной передачей во вчерашнем матче против "Алавеса" (2:0).

Скорее всего, вскоре это достижение повторит капитан "Барселоны" Лионель Месси. У аргентинца есть голы и ассисты в испанском чемпионате в 11 месяцах из 12. Не покорился пока только июль.

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