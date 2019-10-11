Бензема уверен, что "Реал" скоро вернется на прежний уровень

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Бензема уверен, что "Реал" скоро вернется на прежний уровень

Форвард "Реала" Карим Бензема дал комментарии после получения награды лучшему футболисту команды в сентябре.

"Очень приятно получать награду от фанатов, ведь мы играем для них. Я и вся команда прекрасно себя чувствуем. Наша игра становится лучше и скоро "Реал" вернется на прежний уровень.

В октябре нас ожидают три важных поединка. Однако команда готова дать бой в каждом из них", - приводит слова Бензема сайт клуба.

Отметим, что в октябре "Реал" сыграет в Примере против "Мальорки" и "Барселоны", а также против "Галатасарая" в Лиге Чемпионов.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Мухомор:"Я думал ,уже вернулись .На уровень вынимания 5 мячей в матчах 1/8"

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