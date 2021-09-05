Бензема уверен в выходе Франции на ЧМ-2022
Фото: инстаграм Бензема/Автор неизвестен
Форвард мадридского "Реала" и сборной Франции Карим Бензема поделился мнением о перформансе сборной Франции в квалификации ЧМ-2022.
"Опасений по поводу того, что мы не выйдем из группы, нет. Нам нужно поднажать, чтобы играть более вертикально и причинять сопернику боль".
О матче против Финляндии, который пройдет на стадионе "Лиона":
"Особенный момент. Мои семья и друзья будут на трибунах. Я надеюсь забить", – сказал Бензема.
Напомним, что Бензема является воспитанником "Лиона".
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