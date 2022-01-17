Бензема уйдёт из "Реала" в случае покупки Холанда

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Бензема уйдёт из "Реала" в случае покупки Холанда

Фото твиттер "Реала"

Сезон 2021/22 может стать последним для нападающего Карима Бензема в составе мадридского "Реала".

По информации El Nacional, 34-летний футболист намерен сменить команду, если "сливочные" купят форварда дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.

О своих планах звёздный француз уже оповестил президента королевского клуба Флорентино Переса.

За ситуацией с будущим игрока внимательно следит ПСЖ.

В текущем сезоне Бензема сыграл за "Реал" 27 матчей, в которых забил 24 гола и сделал 9 ассистов. Его контракт с "бланкос" действует до 2023 года. 

Рыночная стоимость французского бомбардира оценивается в 25 миллионов евро.

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