Бензема уйдёт из "Реала" в случае покупки Холанда
Фото твиттер "Реала"
Сезон 2021/22 может стать последним для нападающего Карима Бензема в составе мадридского "Реала".
По информации El Nacional, 34-летний футболист намерен сменить команду, если "сливочные" купят форварда дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.
О своих планах звёздный француз уже оповестил президента королевского клуба Флорентино Переса.
За ситуацией с будущим игрока внимательно следит ПСЖ.
В текущем сезоне Бензема сыграл за "Реал" 27 матчей, в которых забил 24 гола и сделал 9 ассистов. Его контракт с "бланкос" действует до 2023 года.
Рыночная стоимость французского бомбардира оценивается в 25 миллионов евро.
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|Хоффенхайм
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|Айнтрахт Франкфурт
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|11
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|Кельн
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|Аугсбург
|32
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