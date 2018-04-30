Бензема в 2007 году хотел перейти в "Тоттенхэм"

Экс-наставник "Лиона" Жерар Улье рассказал о несостоявшемся трансфере Карима Бензема в "Тоттенхэм" в 2007 году.

"Молодые игроки все менее и менее терпеливы? Да. Посмотрите на Бензема. В какой-то момент его хотел подписать "Тоттенхэм". Он был искушен. Но футболист и его окружение послушали меня, и Карим остался в "Лионе". Два года спустя его приобрел "Реал".

Сегодня молодые футболисты хотят денег сразу и играть в каждом матче" - приводит слова Улье Tribalfootball.

Напомним, что Бензема выступал за "Лион" с 2004 по 2009 год, а Улье тренировал клуб с 2005 по 2007 год.

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