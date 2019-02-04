Бензема в два раза превзошёл свой прошлогодний бомбардирский показатель в Примере

Нападающий "Реала" Карим Бензема в этом сезоне демонстрирует выдающуюся статистику.

Так, в нынешнем розыгрыше Примеры француз за 22 матча отметился 10 голами, что в два раза превосходит его показатели за прошлый сезон, где он забил 5 голов в 32 играх.

Всего в этом сезоне Бензема провел 35 матчей, в которых отметился 18 забитыми мячами и 6 результативными передачами.

Напомним, что Бензема остался последним из числа футболистов, которые пополнили "Реал" в 2009 году.

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