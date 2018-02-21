Бензема в основе "Реала" на матч с "Леганесом", Роналду и Навас вне заявки

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Бензема в основе "Реала" на матч с "Леганесом", Роналду и Навас вне заявки

В перенесенном матче 16-го тура чемпионата Испании "Реал" в гостях сыграет с "Леганесом".

Главный тренер королевского клуба Зинедин Зидан решил предоставить отдых вратарю команды Кейлору Навасу и нападающему Криштиану Роналду. Из-за травм эту встречу пропустят МарселоТони Кроос и Лука Модрич.

Стартовый состав "Реала" на этот матч выглядит так: Касилья, Варан, Тео, Карвахаль, Рамос, Каземиро, Ковачич, Иско, Васкес, Асенсио, Бензема.

Запасные: Зидан, Начо, Бэйл, Льоренте, Хакими, Майораль, Себальос.

Поединок состоится сегодня, 21 февраля и начнется в 20:45 мск.

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