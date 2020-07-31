Бензема верит в победу "Реала" над "Манчестер Сити"
Нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Манчестер Сити".
Напомним, что в первой игре на "Сантьяго Бернабеу" испанцы проиграли со счётом 1:2.
"Команда в порядке. Сейчас у нас есть время, чтобы поработать. Мы хотим продолжать играть так, как в чемпионате, и победить "Сити". Это очень важно", - цитирует Бензема Marca.
Ответная встреча запланирована на пятницу, 7 августа. Начало - в 22:00 по московскому времени.
Не пропустите: Бензема назвал лучшего дриблера в мире. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
"Ливерпуль" взял первое чемпионство за 30 лет, "Сити" зависит от одного исполнителя, а Лэмпард и Сульшер творят историю: итоги АПЛ 2019/2020. Часть 1
-
"Боруссия" теряет Хуммельса
-
Тренер "Динамо" Новиков озвучил трансферные планы клуба
-
"Интер" хочет купить полузащитника "Тоттенхэма"
-
Экс-вице-президент "Монако" пытается трудоустроить хавбека "Зенита" в "Валенсию"
-
Роналду вслед за яхтой купил эксклюзивный Bugatti
-
Бекао близок к возвращению в ЦСКА
-
"Барселона" представила новую гостевую форму
-
"Парма" отказалась покупать Алексея Миранчука
-
Халк - о возвращении в "Зенит": "Такой вариант был бы интересным"
-
Бензема верит в победу "Реала" над "Манчестер Сити"
-
"Спартак" нацелился на французского защитника
-
"Краснодар" презентовал новую форму
-
1
Месси не попал в тройку лучших дриблёров сезона в топ-5 лигах Европы
-
"Зенит" отдаст "Сочи" двух легионеров
-
"Арсенал" может арендовать Коутиньо, но при одном условии
-
Кокорин проигнорировал вопросы о переходе в "Спартак"
-
УЕФА решил не переносить матч "Барселона" - "Наполи"
-
Суркис представил Луческу игрокам киевского "Динамо"
-
Названа дата прибытия Ловрена в расположение "Зенита"
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4