Бензема верит в победу "Реала" над "Манчестер Сити"

Нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Манчестер Сити".

Напомним, что в первой игре на "Сантьяго Бернабеу" испанцы проиграли со счётом 1:2.

"Команда в порядке. Сейчас у нас есть время, чтобы поработать. Мы хотим продолжать играть так, как в чемпионате, и победить "Сити". Это очень важно", - цитирует Бензема Marca.

Ответная встреча запланирована на пятницу, 7 августа. Начало - в 22:00 по московскому времени.

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