Бензема вернется в строй быстрее, чем ожидалось

Теги реал мадридкарим бензема

Бензема вернется в строй быстрее, чем ожидалосьНападающий "Реала" Карим Бензема вернется в строй быстрее, чем этого ожидали специалисты.

Источник сообщает, что восстановление француза после повреждения бедра значительно опережает график.

Француз получил травму в конце декабря. Специалисты ожидали, что форвард пропустит около трех недель, но Бензема уже начал тренироваться с мячом.

В текущем розыгрыше Примеры Бензема сыграл в 12-ти матчах, в которых забил два мяча и отдал три голевые передачи.

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