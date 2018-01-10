Бензема вернется в строй быстрее, чем ожидалось

Нападающий "Реала" Карим Бензема вернется в строй быстрее, чем этого ожидали специалисты.

Источник сообщает, что восстановление француза после повреждения бедра значительно опережает график.

Француз получил травму в конце декабря. Специалисты ожидали, что форвард пропустит около трех недель, но Бензема уже начал тренироваться с мячом.

В текущем розыгрыше Примеры Бензема сыграл в 12-ти матчах, в которых забил два мяча и отдал три голевые передачи.

Читайте: "Реал" хочет обменять Бензема на Икарди | http://soccernews.ru