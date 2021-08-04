Бензема вернулся к тренировкам после коронавируса (видео)

Фото: инстаграм Бензема/Автор неизвестен

Французский форвард Карим Бензема сегодня вернулся к тренировкам в мадридском "Реале" после того, как впервые за 5 лет играл за сборную Франции на чемпионате Европы, сообщает официальный инстаграм королевского клуба.

Напомним, что по возвращении из отпуска 33-летний француз сдал положительный тест на коронавирус. Он оставался на самоизоляции в Лионе.

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