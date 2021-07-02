Бензема вернулся в сборную Франции благодаря вмешательству президента
Стали известны обстоятельства возвращения в сборную Франции нападающего мадридского "Реала" Карима Бензема.
По информации журналиста The Guardian Ромейна Молины, на вызове 33-летнего футболиста в национальную команду лично настаивал французский президент Эммануэль Макрон.
Бензема не получал вызов в сборную с 2016 года. Это связано со скандалом с Матье Вальбуэна, которого шантажировали интимным видео якобы при посредничестве игрока "Реала".
Франция вылетела с Евро-2020 на стадии 1/8 финала, уступив Швейцарии в серии пенальти. Форвард "сливочных" забил 4 гола в матчах турнира.
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|О
|1
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|Словакия
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|3
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|М
|О
|1
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|3
|7
|2
|Польша
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|Северная Ирландия
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|3
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|Турция
|3
|3
|4
|Чехия
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|1
|Группа E
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|Италия
|3
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|3
|4
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|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Венгрия
|3
|5
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|3
|5
|3
|Португалия
|3
|3
|4
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|3
|1