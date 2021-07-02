Бензема вернулся в сборную Франции благодаря вмешательству президента

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Бензема вернулся в сборную Франции благодаря вмешательству президента

Фото твиттер Карима Бензема

Стали известны обстоятельства возвращения в сборную Франции нападающего мадридского "Реала" Карима Бензема.

По информации журналиста The Guardian Ромейна Молины, на вызове 33-летнего футболиста в национальную команду лично настаивал французский президент Эммануэль Макрон.

Бензема не получал вызов в сборную с 2016 года. Это связано со скандалом с Матье Вальбуэна, которого шантажировали интимным видео якобы при посредничестве игрока "Реала".

Франция вылетела с Евро-2020 на стадии 1/8 финала, уступив Швейцарии в серии пенальти. Форвард "сливочных" забил 4 гола в матчах турнира.

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