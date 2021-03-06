Бензема вернулся в строй в преддверии мадридского дерби

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Бензема вернулся в строй в преддверии мадридского дерби

Форвард мадридского "Реала" Карим Бензема готов вернуться на поле после двухнедельного перерыва.

19 февраля стало известно, что у 33-летнего футболиста возникли проблемы с приводящей мышцей левой ноги.

С тех пор француз восстанавливался после травмы и в пятницу вернулся к полноценным тренировкам в общей группе.

Судя по всему, нападающий сможет помочь "сливочным" в воскресном дерби против "Атлетико".

В текущем сезоне Бензема забил 17 голов и сделал 5 ассистов в 28 играх в составе "Реала".

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