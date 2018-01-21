Бензема включен в заявку "Реала" на матч с "Депортиво"

Нападающий "Реала" Карим Бензема может сыграть в матче 20-го тура чемпионата Испании против "Депортиво".

Главный тренер королевского клуба Зинедин Зидан включил форварда в число 19 игроков, которые попали в заявку на этот матч.

Вратари: Навас, Касилья, Моха

Защитники: Карвахаль, Варан, Начо, Марсело, Эрнандес

Полузащитники: Кроос, Модрич, Каземиро, Асенсио, Иско, Ковачич

Нападающие: Роналду, Бензема, Бэйл, Васкес, Майораль

Матч "Реал" - "Депортиво" состоится сегодня, 21 января и начнется в 18:15 мск.

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