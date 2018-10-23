Бензема вошел в четверку лучших бомбардиров в истории Лиги Чемпионов

Французский нападающий "Реала" Карим Бензема забил гол в матче третьего тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Викторией Пльзень" (1:0, первый тайм).

Этот гол стал для него 57-м в турнире и он вышел на четвертое место в списке лучших бомбардиров в истории Лиги Чемпионов.

Больше него в турнире забили только Рауль (71), Лионель Месси (105) и Криштиану Роналду (120).

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