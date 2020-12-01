Французский нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема вошел в топ-10 по числу матчей в Лиге Чемпионов.

Матч 5-го тура группового этапа с донецким "Шахтером" стал для француза 124-м в турнире. По этому показателю он догнал бывшего полузащитника "Манчестер Юнайтед" Пола Скоулза. В 124 матчах Бензема забил 67 голов и отдал 27 результативных передач.

Топ-10 игроков по числу матчей в Лиге Чемпионов выглядит следующим образом:

1. Икер Касильяс - 177 матчей

2. Криштиану Роналду - 172

3. Хави - 151

4. Лионель Месси - 146

5. Рауль - 142

6. Райан Гиггз - 141

7. Андрес Иньеста - 130

8. Серхио Рамос - 126

9. Кларенс Зеедорф - 125

10. Карим Бензема, Пол Скоулз - по 124.

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