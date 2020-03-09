Бензема вошёл в топ-5 лучших бомбардиров Примеры среди легионеров

Нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема вышел на пятое место в списке лучших бомбардиров в истории Примеры среди легионеров.

В воскресном матче с "Бетисом" француз забил 162-й гол в чемпионате Испании и догнал по этому показателю экс-игрока "Барселоны" Самуэля Это'О.

Впереди них только Альфредо Ди Стефано (227), Уго Санчес (234), Криштиану Роналду (311) и Лионель Месси (438).

Напомним, что Бензема выступает за "Реал" с лета 2009 года.

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