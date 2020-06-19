Бензема вошёл в топ-5 лучших бомбардиров в истории "Реала"

Нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема оформил дубль в матче 29-го тура Примеры против "Валенсии" (3:0).

В активе француза теперь 243 гола в составе "сливочных" и он вошёл в пятёрку лучших бомбардиров в истории клуба.

32-летний форвард обогнал легендарного Ференца Пушкаша. Впереди только Криштиану Роналду (450), Рауль (323), Альфредо Ди Стефано (308) и Сантильяна (290).

Бензема выступает за "Реал" с 2009 года. Чтобы отличиться 243 раза, ему потребовалось 503 матча.

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