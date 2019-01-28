Бензема вошел в топ-6 бомбардиров в истории "Реала"

Теги реал мадридкарим бенземастатистика

Бензема вошел в топ-6 бомбардиров в истории "Реала"

Французский нападающий "Реала" Карим Бензема вышел на шестое место в списке лучших бомбардиром в истории клуба. 

В матче 21-го тура чемпионата Испании "Реал" обыграл "Эспаньол" со счетом 4:2, а Бензема отметился дублем.

Второй гол француза стал для него 207-м в составе королевского клуба и он догнал по этому показателю занимающего шестое место Уго Санчеса.

Больше, чем Бензема за "Реал" забивали только Ференц Пушкаш (242), Сантильяна (290), Альфредо Ди Стефано (308), Рауль (323) и Криштиану Роналду (450).

31-летний Бензема в нынешнем сезоне провел за "Реал" 33 матча во всех турнирах, забил 15 мячей и отдал шесть голевых пасов.

Не пропустите: Рамос установил личный рекорд. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Победный гол Роналду в видеообзоре матча "Лацио" - "Ювентус"

Победный гол Роналду в видеообзоре матча "Лацио" - "Ювентус"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 21 49
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 21 44
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 21 39
4 Севилья Севилья 21 36
5 Алавес Алавес 20 32
6 Хетафе Хетафе 21 31
7 Валенсия Валенсия 21 29
8 Бетис Бетис 21 29
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 21 27
10 Эйбар Эйбар 21 26
11 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 21 26
12 Леванте Леванте 21 26
13 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 21 25
14 Жирона Жирона 21 24
15 Эспаньол Эспаньол 21 24
16 Леганес Леганес 21 23
17 Сельта Виго Сельта Виго 21 21
18 Райо Вальекано Райо Вальекано 20 20
19 Вильярреал Вильярреал 21 18
20 Уэска Уэска 21 12
Полная таблица

топ-5 тегов