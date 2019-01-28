Бензема вошел в топ-6 бомбардиров в истории "Реала"

Французский нападающий "Реала" Карим Бензема вышел на шестое место в списке лучших бомбардиром в истории клуба.

В матче 21-го тура чемпионата Испании "Реал" обыграл "Эспаньол" со счетом 4:2, а Бензема отметился дублем.

Второй гол француза стал для него 207-м в составе королевского клуба и он догнал по этому показателю занимающего шестое место Уго Санчеса.

Больше, чем Бензема за "Реал" забивали только Ференц Пушкаш (242), Сантильяна (290), Альфредо Ди Стефано (308), Рауль (323) и Криштиану Роналду (450).

31-летний Бензема в нынешнем сезоне провел за "Реал" 33 матча во всех турнирах, забил 15 мячей и отдал шесть голевых пасов.

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